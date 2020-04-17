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Aktüel

Kütahya'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

2020-04-17 18:41:20 -
Kütahya'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Göynükören köyü yakınlarındaki Dikenderesi mevkisinde orman gençleştirme çalışmalarının yapıldığı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 11 arazözle müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 10 hektar karaçam alanı zarar gördü.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı müdahaleyle yangının yayılmasının önlendiğini belirterek, "İhbarı alır almaz Gediz, Emet ve Simav ilçelerinden arazöz sevk ettik. Köylülerimizle birlikte yaklaşık 130 kişi söndürme çalışmalarına katıldı." dedi.

Keskin, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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