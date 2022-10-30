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Yerel Kütahya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Yerel

Kütahya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Ayhan Erol'un kullandığı minibüs, Belkavak köyü yakınlarındaki Akçamescit köyü yol ayrımında devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 09:32:00 -
Kütahya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Ayhan Erol'un kullandığı minibüs, Belkavak köyü yakınlarındaki Akçamescit köyü yol ayrımında devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Ahmet Memiş ile Ali Faik Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Bahtiyar Akdağ ve Zafer Tekin, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan kişilerin avdan döndüğü öğrenildi.

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