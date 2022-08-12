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Yerel Kütahya'da meteor yağmuru
Yerel

Kütahya'da meteor yağmuru

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, meteor yağmuru kayda alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 05:47:00 -

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gökyüzünde gözlemlendi.

En çok bilinen bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Göktaşı yağmurları, bu gece ve yarın hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde izlenebilecek.

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