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Gündem Kütahya'da korkutan deprem
Gündem

Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 14:16:00 - 2021-08-31 14:18:46
Kütahya'da korkutan deprem

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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