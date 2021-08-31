Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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