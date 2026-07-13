  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar! Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular! Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor Cumhurbaşkanı Şara başkanlığında gerçekleşti Katil Esed sonrası ilk halk meclisi Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı İzmirlilerin derdi başka: Bu da ‘köpek börek yer mi yemez mi’ kavgası
Kobi Kütahya’da kadınlara KADES eğitimi
Kobi

Kütahya’da kadınlara KADES eğitimi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kütahya’da kadınlara KADES eğitimi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 62 kadına KADES uygulaması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Kütahya’da jandarma ekipleri, kadınların acil durumlarda hızlı yardım alabilmesi için KADES bilgilendirmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtım etkinliği düzenlendi.

 

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 62 kadın vatandaşa eğitim verildi.

Eğitimde, kadın haklarının korunması, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal farkındalığın artırılması ve acil durumlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

 

Jandarma ekipleri, uygulamanın kullanım şekli ve sağladığı imkanlar hakkında katılımcıları bilgilendirirken, eğitim sonunda 62 kadın vatandaşın cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın aktif şekilde kullanılması sağlandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve KADES uygulamasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!
Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Kobi

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!
34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

Kobi

34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı
Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Kobi

Yaz rehavetine kapılan kaybedecek! KOBİ’ler için sonbahar hazırlığı uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23