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Kadın - Aile Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı
Kadın - Aile

Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı

Kütahya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince KADES uygulaması halka tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:26:00 -
Kütahya’da KADES uygulaması halka tanıtıldı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,” 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olması münasebetiyle, kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'in halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından bağlılarımız olan Tavşanlı, Simav, Altıntaş ve Emet İlçe Jandarma Komutanlıkları emrinde görev yapan personellerimizle birlikte, Kütahya Sera AVM girişi ve ilçe merkezlerine stant açılarak, 95 kadın vatandaşımıza KADES programı yükletilip, 649 vatandaşımıza da, broşür ve dergi dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır” denildi.

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