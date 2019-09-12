0553 313 94 23

Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan ’Hilal kart’ uygulaması başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:53
Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan ’Hilal kart’ uygulaması başladı.


Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, ilk etapta 292 yardıma muhtaç aileye kartları Başkan Alim Işık tarafından teslim edildi. Hiç kimseyi birilerinin kapısına muhtaç etmeyeceklerini dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin kanatları olarak sizinle birlikte bugün burada buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde aziz Kütahyalı hemşerilerime bir vaadimiz vardı. Sosyal yardıma muhtaç ailelerimizin babası olacağız. Onların elinden tutacağız, onları insanca yaşayacak bir sistemle destekleyeceğiz demiştim. Bugün bunun ilk programını yapıyoruz. Şu anda bu programda 292 ailemize yaklaşık bin kişilik nüfus, Kütahya Belediyesi Hilal kart projesi ile ailelerin büyüklüğüne göre, gelir durumuna göre içine sosyal yardım kredisi yüklenmiş kartları dağıtacağız. Eskiden olduğu gibi; sizi birilerinin kapısına mecbur etmeyeceğiz. O kartı alacaksınız, ailenizin ihtiyacı olan ne ise;kendi mahallenizdeki bakkaldan bulduğunuzuoradan alacaksınız, oradaki gıda maddesi fazla geldiyse ucuz olan başka bir marketten veya o bakkaldan sizin aradığınız yoksa hangi markette aradığınız gıda maddesi veya diğer aile ihtiyaçları varsa gidip kredi kartı kullanır gibi Kütahya Belediyesi’nin size verdiği Hilal kartlarla alışverişinizi yapabileceksiniz. Annenizin ak sütü gibi helaldir, milletimizin hediyesidir" şeklinde konuştu.



"Gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi seçtik"


Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Işık, "Şu ana kadar bine yakın ailemiz başvurmuş durumda. İnşallah bundan sonraki programlarımızda onları da aynı şekilde kucaklayacağız. Şu anda kart dağıtacağımız ailelerimiz öncelikle desteğe muhtaç olarak gördüğümüz ve arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler, araştırmalar sonucunda evlerinizi gördüler, sizleri gördüler, devletin resmi sayfalarından gerekli incelemeleri yaptılar ve sizi hiç tanımamamıza rağmen, sizler geldiniz başvurdunuz, hakkınız olan bu Hilal kartları helaliyle aldınız, helali hoş olsun, biz bundan çok mutluyuz. Sizlerden tek istirhamımız; mümkünse ailenizin acil ihtiyaçlarını bununla tasarruflu bir şekilde karşılamanızdan yanadır. Bu kartı alıp birkaç gün içinde harcamaktansa çocuklarınızın ihtiyacını uzun süre karşılayacak şekilde, evinizin ihtiyacını bir şekilde telafi edecek şekilde kullanmanızı istiyoruz. Kütahya Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin ve sizin gibi yardıma muhtaç ailelerin yanındadır. Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Hangivatandaşımızın hangi işi olduğunda ilgili birimimizin kapısı size açık. Bu organizasyonu yapan, emeği geçen tüm belediye çalışanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor ve kutluyorum. Özellikle kadın ve aile müdürlüğümüz, bilgi işlem müdürlüğümüz, sosyal yardım müdürlüğümüz, bunlardan sorumlu belediye başkan yardımcılarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İşte belediyecilik budur. Sosyal belediyecilikte budur. Daha öncekileri eleştirmiyorum. ’Ben yardıma muhtaç olduğum halde Kütahya Belediyesinden yardım alamadım, ben daha zengin durumda olanlar aldı’ sözleri artık yok. Bundan sonra bu olmayacak. Bu kartı alan tüm ailelerimiz birbirine yakın gelir düzeyine sahip. Sizden çok daha zengin bir insan yok içinizde. Sizin durumunuz neyse komşunuzun durumu da o. Gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi seçtik, bu 292 aileyi böyle belirledik. Bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde diğer ailelerimizi de yardım elimizi uzatmaya çalışacağız. Milletimizin katkısı, vergisi, devletimizin vergisi eğer yerine ulaşırsa biz daha çok mutlu olacağız. Yerine ulaşacağına inanıyoruz. Bu güzel ailelerimizde gördüğüm ilgi onu gösteriyor, demek ki isabetli bir çalışma yapmışız. Sizleri gerçekten doğru belirlemişiz" diye konuştu.


Hilal kart dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah damcı ve İlyas Bahar da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
    1. Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş..
    2. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    3. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    4. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    5. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    6. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    7. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    8. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    9. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    10. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    11. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    12. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    13. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    14. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    15. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    16. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    17. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    18. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    19. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    20. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    21. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    23. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    24. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    25. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    26. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    27. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    28. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    29. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    30. Niğde’den ambulans helikopterle..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı