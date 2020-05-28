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Aktüel

Kütahya’da genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 15,1

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya’da genç nüfusun toplam nüfusa oranını yüzde 15,1 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:24:41 -
Kütahya’da genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 15,1

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya’da genç nüfusun toplam nüfusa oranını yüzde 15,1 olarak açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu değerle Türkiye’de genç nüfus oranı en yüksek 50., Ege Bölgesi illeri arasında 3. il konumunda olduğunu söyledi.


Akyol,” Ege Bölgesinde genç nüfus oranı en yüksek olan il yüzde 15,9 ile Afyonkarahisar olurken, genç nüfus oranı en düşük olan il yüzde 12,6 ile Muğla olmuştur” dedi.

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