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Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi gözaltında

Kütahya'da Ahlak Polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, trans bireyle ilişki için anlaşan 4 kişi yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:38
Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi gözaltında

Kütahya'da internet üzerinden anlaşarak para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K. ile ilişki için gelen 4 erkek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kentte fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K.'nin evini takibe aldı. Evden çıkan 4 kişi ile E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İnternet üzerinde 'Aslı' ismini kullanan trans birey E.K.'nin 300 lira karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 2 ay da il dışından gelerek fuhuş yaptığı belirlenen 8 trans birey hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:38
  1. Kütahya
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