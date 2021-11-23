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Yerel Kütahya'da feci kaza!
Yerel

Kütahya'da feci kaza!

Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:59:00 -
Kütahya'da feci kaza!

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Burak Özdemirci (25) yönetimindeki 06 BY 1885 plakalı otomobil, Aslanapa-Çavdarhisar kara yolu Göynükören köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Filiz Aydın Özdemirci (33) ve Fatma Dönmez Mutlu (33), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Filiz Aydın Özdemirci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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