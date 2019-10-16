Kütahya'da feci kaza! 1 ölü, 15 yaralı Domaniç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucundan ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, yolcuservisi ile minibüs, Domaniç-İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yolcu minibüsünün, İnegöl seferini yapmak üzere Domaniç'ten yola çıktığı öğrenildi.

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