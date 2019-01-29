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Kütahya'da ele geçirildi! 5 bin 200'ü tabanca şeklinde

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 800 bin lira olan haplarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 12:33
Kütahya'da ele geçirildi! 5 bin 200'ü tabanca şeklinde

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya giden 07 AEG 112 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine aracı çevre yolu üzerinde durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada arka tampon içerisine inşaat telleriyle bağlanmış poşet içerisinde 5 bin 200'ü tabanca şeklinde yapılmış, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. 

Piyasa değerinin 800 bin lira olduğu açıklanan haplarla ilgili araçtaki Mustafa Çağlar K. (34) ve Halit G. (40) gözaltına alındı.

'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:33
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. uyuşturucu
  4. tabanca şeklinde hap

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