Kütahya’da, Diksiyon Kursu’na ilgi

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından TÜRGEV Kütahya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndan kalan 21 öğrenciye Diksiyon Kursu veriliyor.

Türkçe’nin güzelliğinin bilincine vararak daha etkili konuşabilmek için kursa katılan gençler, eğitmen Eray Özden Akça eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor.

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Eray Özden Akça, "Sosyal bir varlık olan insan gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Toplam 40 saatten oluşan eğitimlerimizin sonunda ise kursiyerlerimiz sertifika sahibi olabilecek" diye konuştu.