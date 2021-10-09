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Yerel Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:15:00 -
Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Balıköy beldesi yakınlarındaki Kışlademirli mevkisinde 5 noktada başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Yangında 4 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, "Ekiplerimiz sabaha kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Tavşanlı'daki belediye itfaiye ekipleri de yangını söndürmemize destek sağladı. Çok şükür dün gece kısmen kontrol altına aldığımız yangını tamamen kontrol altına aldık." dedi.

Keskin, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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