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Kütahya'da bu mantara talep yağıyor!

Tavşanlı ilçesinde mantara rağbet arttı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
Kütahya'da bu mantara talep yağıyor!

Anadolu’da özellikle Karadeniz’in batı kesimlerinde geçim kaynağına dönüşen melki, Tavşanlı’da da ormanlık alanlara yakın yerleşim birimlerinde köylünün en değerli ürünleri arasında yer alıyor. İlk çıktığında 25 TL’ye satılan melki, bugünlerde 15 TL’ye düştü. Bu hafta içerinde fiyatının 10 TL’ye kadar düşmesi beklenen bu leziz mantar çeşidinin Kasım ayı ortalarına kadar satılması bekleniyor.

Satıcılar “ Bu ürün yılın belli bir zamanında çıkıyor. Hem biz hem de müşterilerimiz Sonbahar yağmurlarını ve çam ağaçlarının altında yetişen bu tarifsiz lezzeti bekliyoruz. Allah’a şükür satışlarımız çok iyi. " dedi.

Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar ise yılda en az bir kez dahi olsun evlerinde melki pişirildiğini ifade ederek bu lezzetin çok farklı olduğunu söylüyor.

Melki satışının yanı sıra halk arasında "Dede börü" denilen yalancı dede mantar satışı da şu sıralarda 10 TL'den gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
  1. mantar

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