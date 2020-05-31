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Aktüel

Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:23:52 -
Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması bir mahallede sonlandırıldı, bir köyde ise uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 17 Mayıs'ta bir köyün ve bir mahallenin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahalledeki karantina uygulamasının sona erdiği belirtilen açıklamada, "Ortaca köyünde pozitif vakaların artışı nedeniyle tedbirlerin etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için 31 Mayıs günü saat 17.00 ile 14 Haziran günü saat 24.00 arasında karantina uygulaması devam edecektir. Aslanapa Ortaca köy yolunu kullanarak çevre köylere gitmek isteyen vatandaşlarımızın Karadiğin veya Pazarcık yol girişlerini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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