Kütahya'da bir beldede uygulanan karantina sona erdi
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakaları nedeniyle beldenin 7 Mayıs'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşımızın sağlığını korumak için Eskigediz beldesinde uygulanan karantina 21 Mayıs'ta sona ermiştir."