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Kütahya'da bir beldede uygulanan karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:52:44 -
Kütahya'da bir beldede uygulanan karantina sona erdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakaları nedeniyle beldenin 7 Mayıs'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşımızın sağlığını korumak için Eskigediz beldesinde uygulanan karantina 21 Mayıs'ta sona ermiştir."

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