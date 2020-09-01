Kütahya'da barajda toplu balık ölümleri

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Porsuk Barajı'nda çok sayıda balık yavrusunun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Sofça köyü yakınındaki barajın kıyısında çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune aldı.

Çevre Denetim Şube Müdürü Turgut Badak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyıda boyları 5 santimetreye kadar olan binlerce ölü balık yavrusu tespit ettiklerini bildirdi.

Aniden yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle suyun çekilmesinden dolayı balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceğini belirten Badak, "Barajda yaklaşık 17 metre ani bir çekilme olduğunu gördük. İlk incelememizde suyun yüzeyinde kimyasal bir atığa rastlanmadı." dedi.

Badak, Porsuk Havzası'ndaki işletmelerde yaptıkları denetimlerde barajı kirletecek bir bulguya da rastlanmadığını sözlerine ekledi.