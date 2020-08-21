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Aktüel Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:31:58 -
Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bazı suçlardan aranan 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Osmangazi Mahallesi'nde belirlenen 11 eve sabaha karşı eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 133 gram kubar ve 4,33 gram toz esrar, ruhsatsız av tüfeği, iki kurusıkı tabancanın yanı sıra çalıntı olduğu tahmin edilen 15 hoparlör, 5 oto teybi ve iki matkap ele geçirildi.

Drone ile havadan da takip edilen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, aynı mahallede oluşturulan 4 uygulama noktasında 61 araç ve 118 kişi kontrol edildi. Bu araçlardan 8'i hakkında sorumlularına trafik yönünden 4 bin 462 lira ceza kesildi.

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