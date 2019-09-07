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Kütahya’da Anne ve Çocuk Sağlığı semineri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne ve çocuk sağlığı üzerine seminer düzenlendiği bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
Kütahya’da Anne ve Çocuk Sağlığı semineri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne ve çocuk sağlığı üzerine seminer düzenlendiği bildirildi.


Yazma Eserler Kütüphanesinde düzenlenen seminere katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Op. Dr. Himmet Hatipoğlu katılımcıların hamilelik ve doğum ile ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Sağlıklı bir doğumun gerçekleşebilmesi için gebelik sürecinin bilinçli bir şekilde geçirilmesi gerektiğine değinen Hatipoğlu, anne adaylarının “Gebe Bilgilendirme Sınıflarına” katılmaya davet etti.


Seminerde annelere bebek sağlığı ile ilgili bilgiler vererek onların sorularını yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Damla Soysal,özellikle son yıllarda yaygınlaşan aşı reddine değinerek, aşının çocuğun ve toplumun sağlığı için vazgeçilmez olduğunu, her çocuğun uygun zamanlarda mutlaka aşılanması gerektiğini belirtti.


Aile Hekimi Dr. Orhan Ökten ise katılımcılara aile hekimliği sisteminin önemini anlatarak Aile Hekiminin kişiye en yakın sağlık danışmanı olduğunu, Aile Hekimliklerine gidilerek çocuk izlemlerinin ve kanser taramalarının mutlaka yaptırılması gerektiğini, bu şekilde hayati risk taşıyan pek çok hastalığın erken teşhis edilerek tedavi edilebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
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