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Aktüel

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya Valiliği, 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

2020-04-20 21:13:30 -
Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya Valiliği, 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Paketi 2. faz ödemeleri 19 Nisan itibarıyla başladı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL yardım ödemesi yapılıyor. Ödemeler PTT görevlileri, bekçi, polis ve jandarma tarafından hak sahipleri ziyaret edilerek evlerinde teslim ediliyor. Daha önce de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Paketi 1. fazda 3-5 Nisan tarihleri arasında 8 bin 718 haneye 8 milyon 718 bin TL destek ödemesi yapılmıştı. Böylece Kütahya’da toplam 16 bin 879 haneye 16 milyon 879 bin TL tutarında nakdi destek sağlanmış oldu” denildi.

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