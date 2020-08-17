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Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:17:24 -
Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı bildirildi.

​Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından korunmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 13 olup 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına bazı kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların yoğun bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Kovid-19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi."

Açıklamada doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşlarının görevlileri başta olmak üzere kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri, çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının istisna kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

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