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Kütahya'da 14 yaşındaki Sevgi’den 2 gündür haber alınamıyor!

Bahçelievler Mahallesi'nde, "Bakkala gidiyorum' diyerek evlerinden ayrılan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek’ten 2 gündür haber alınamıyor.

28 Ekim 2018 Pazar 21:41
Kütahya'da 14 yaşındaki Sevgi’den 2 gündür haber alınamıyor!

Bahçelievler Mahallesi'nde annesi sabah saatlerinde işe giderken kanepede uyuyan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek'ten haber alınamıyor.

Son alarak mahalleli tarafından görüldüğünde "Bakkala gidiyorum" diyen Sevgi'den 2 gündür haber yok. Gözü yaşlı anne Ummuhan Karatavuk ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kızını son olarak sabah uyurken gördüğü ancak eve geldiğinde kızını bulamadığı söyleyen Anne Ummuhan Karatavuk, “Akşam eve geldim. 'Sevgim' diye seslendim ama evde yoktu. Bende arkadaşına gittiğini düşünerek oraya gittim ancak orada da yoktu. Gerekli yerler kayıp başvuruşu yaptım. Teyzesigil evde notlar bulmuşlar. Notlarda yazanlar beni endişelendiriyor. 'Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim. O baraj benim mezarın olacak demiştim' diye yazmış” şeklinde konuştu.

Kayıp Sevgi’nin kuzeni Ahmet Çalış ise, "Kayıp haberinden sonra evde geldim ve notlar buldum. 'Yaşamak istemiyorum, nefes alamıyorum' gibi şeyler yazıyordu. Yazılarda 'Ahmet' diye bir isim geçiyor. Kimse bu 'Ahmet' onunla ilgili de bir konu var. Görenlerden duyanlardan gelecek haberi bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:41
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