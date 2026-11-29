Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci, düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde belgelerine kavuştu. Yoğun katılımla gerçekleşen törende Kütahya Valisi Musa Işın, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü yer aldı.

Kentte sürdürülen hafızlık eğitimlerine ilişkin bilgi veren Müftü İzmirli, "Bugün Kütahya'ya bağlı hafızlık Kur'an kurslarımızda 177 kız, 166 erkek olmak üzere toplam 343 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle yürütülen hafızlık proje okullarımızda 191 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir" dedi. Böylece Kütahya'da hafızlık eğitimini sürdüren öğrenci sayısı 534'e ulaşıyor.

Müftü İzmirli: Hıfzınızı asla unutmayacaksınız

Törendeki konuşmaların ortak vurgusu, hafızlık eğitiminin yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığı, dinî ve ahlaki değerleri gelecek nesillere taşıma görevini de üstlendiği yönündeydi.

Hafızlığın büyük emek ve sorumluluk gerektirdiğini anlatan İzmirli, icazet alan öğrencilere tavsiyelerde bulundu: "Sadece güzel okumak ve ezberlemekle kalmayacak, Kur'an'ın mesajlarını anlayacak ve ahlakını hayatınıza yansıtarak yaşayacaksınız. Hıfzınızı asla unutmayacak, kalbinize nakşettiğiniz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz."

Vali Işın: Bu milletin çocukları imanla geleceği inşa edebilir

Vali Musa Işın, çocukların kendi dinlerini öğrenmesini ve inanç değerleriyle yetişmesini toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olarak niteledi. Işın, "Bu milletin çocukları kendi dinlerini öğrenmeden kendi ülkelerine sahip çıkamazlar. Kendi annelerine, babalarına saygı gösteremezler. Bu milletin çocukları ancak imanla, Kur'an'la, İslam'la yaşayarak bu ülkenin geleceğini inşa edebilirler" ifadelerini kullandı.

Bir milleti ayakta tutan en önemli unsurların inanç, gelenek ve millî şuur olduğunu dile getiren Işın sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu milletin iki şeye ihtiyacı var. Birincisi, millî şuurunu sürekli diri tutmaktır. İkincisi de imanını ve inancını diri tutmaktır. Bu ikisini kaybettiğimiz takdirde istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmekte zorlanırız."

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ise hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin başarısını şu sözlerle değerlendirdi: "Ortada bir marifet, bir başarı, gurur duyulması ve alkışlanması gereken bir tablo var. Bizlere bu sevinci yaşatan hafızlarımız var. Onlara ne kadar önemli bir iş yaptıklarını hissettirmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan öğrenciler aileleri ve eğitimcileriyle büyük sevinç yaşadı; tören, hafızların bu anlamlı başarısının kutlanmasıyla sona erdi.