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Aktüel

Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokağa karantina

Kütahya Valiliği, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’nde bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:40:54 -
Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokağa karantina

Kütahya Valiliği, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’nde bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.


Kütahya Valiliği, artan korona virüs vakaları üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’nde geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı. Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs vakaları üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarının 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, mahalle ve sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacağı belirtildi.

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