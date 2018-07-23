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Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Güney deresinde balık ölümleri devam ederken, köylülerin tepkileri de artıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:13
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Köy muhtarı Baki Karaca, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve Jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine gelen yetkililer sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, Domaniç ilçe Jandarma ekipleri de suyun geldiği güzergahı takip edip, balık ölümlerinin nedenini araştırmaya başladı.

Kütahya Valisi Nayir, Domaniç ilçesindeki derede meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını söyledi.

Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Güneyköy  yakınlarındaki Güneyköy Deresi'nde, önceki gün toplu balık ölümlerinin meydana  geldiğini hatırlatarak, ihbarın hemen ardından olayın araştırılması için bölgeye  ekiplerin gönderildiğini belirtti.

Telef olan balıklar ile sudan numune alındığını anlatan Nayir, şöyle  konuştu:

"Toplu balık ölümleriyle ilgili bilgi gelir gelmez Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı  ekiplerimiz söz konusu bölgeye gittiler. Sudan ve telef olan balıklardan örnekler  aldılar. Alınan örneklerin analizleri ve gerekli incelemeler sonuçlandıktan sonra  balıkların telef olma sebebi belirlenecek. İlgili kurumlarımızın bölgede  yürüttükleri çalışma devam ediyor."

Öte yandan, bölgede bulunan hidroelektrik santralinin havuzlarında  kısa süre önce dip çamuru temizliği yapıldığı, çamurun dereye ulaşması nedeniyle  balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Domaniç Jandarma ekipleri, kimyasal madde karışmış suyun Tavşanlı'ya bağlı Hamitabat köyündeki barajdan geldiğini belirledi ve soruşturmayı Tavşanlı Jandarma ekiplerine devretti.

Gelişmeleri yerinde incelemek için Güney köyüne giden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk iseyaptığı açıklamada, "Doğal Güzelliği ile ünlü Domaniç'imizin en büyük mesire alanına sahip, etrafı çok sayıda derelerle çevrili köyümüzde yapılan katliam affedilir gibi değil. Yetkililerimiz adli ve idari soruşturmayı başlattılar. Umarız sorumlular bulunur ve hak ettikleri cezaları alırlar" dedi.

Köy Muhtarı Baki Karaca'da, " Bu dere sadece benim köyümden geçmiyor. Muhacırlar, Böçen, Soğucak, Kozcağız ve Hamitabat köyleri de mağdur. Ben gücümün yettiği kadar her tarafa sesimi duyurmaya çalıştım. Medyamızın da olayı sahiplenmesiyle konuyu Türkiye gündemine taşıdık. Ancak diğer muhtar arkadaşlarımdan ve yetkililerden aynı duyarlılığı maalesef göremedim. Sorumlular bulunup cezaları verilmeli" dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:13
  1. Kütahya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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