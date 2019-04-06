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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı son dakika ne zaman? Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 45 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:48
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı son dakika ne zaman? Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 45 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler Ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

- Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır.

- Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  öğretim üyesi alımları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:48
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  2. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

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