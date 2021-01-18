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Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli Teniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:31:00 -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli Teniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni  alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre pozisyonlara aday olmak isteyenler üniversitenin  web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Kütahya  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez adresine 15 gün içinde şahsen veya   posta   yolu   ile   yapmaları   gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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