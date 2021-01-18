Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli Teniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni alacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli Teniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre pozisyonlara aday olmak isteyenler üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez adresine 15 gün içinde şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekiyor.
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