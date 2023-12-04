Kütahya OSB’de yürütülen projeler yerinde incelendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu bölgedeki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere Bölge Müdürü Tunahan Ergin eşliğinde sahada detaylı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Bölge Müdürü Tunahan Ergin'den, bölgede yürütülen projelerin durumu ve işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Özellikle çevresel sürdürülebilirlik odaklı atıksu arıtma tesisinin inşası ve 21. cadde üzerindeki genişleme sahasında yürütülen elektrik, doğalgaz, su ve yol yapım çalışmaları incelendi.

Ziyaret sırasında, Kütahya OSB Müdürlüğü personelleri de yapılan çalışmalar hakkında Başkan Eskioğlu'na bilgi sunarak, bölgedeki gelişmeler hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme gezisi sonrasında görüşlerini dile getiren Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Sürdürülebilirlik ilkesiyle yaptığımız altyapı yatırımları, Kütahya OSB'nin sadece bugününü değil, geleceğini de planlıyor. Bu projeler, bölgenin çevre dostu ve ekonomik büyümeye odaklı bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Genişleme sahası çalışmaları ile de daha fazla üretim alanı sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz inceleme ile projelerin ilerlemesini yerinde gözlemleme fırsatı bulduk ve memnuniyetle görüyoruz ki, çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor" ifadelerine yer verdi.