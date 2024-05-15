Kütahya OSB, DPÜFEST 24’te gençlerle buluştu
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) standı, DPÜFEST 24 Kariyer ve Gençlik Festivali’nde yer aldı.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin düzenlediği DPÜFEST 24 Kariyer ve Gençlik Festivali’ne katılım sağladı.
Festival çerçevesinde açılan Kütahya OSB standı, öğrencilere iş dünyasının kapılarını aralama ve kariyer imkanları hakkında bilgi verdi. Festivalin açılışında, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin gençlere yönelik sağladığı desteklerden dolayı takdim edilen teşekkür plaketini Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman’ın elinden teslim aldı.
Açılış töreninin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya OSB standını ziyaret etti.
Festivalde Kütahya OSB standında gençlere, İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan ve Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu tarafından Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyetleri, iş ve staj imkanları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla KOSB’nin sunduğu "İş’te OSB" adlı kariyer platformu hakkında bilgilendirme yapıldı. Mezuniyet dönemine yaklaşan öğrenciler, cv’lerini Kütahya Organize Sanayi Bölgesi standında doldurdu. Kütahya OSB standı festival boyunca gençlerin kariyer planlamalarına yön vermeye devam edecek.