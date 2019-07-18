Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ormanları korumanın yanı sıra yanan orman alanlarını aynı yıl içinde ağaçlandırma çalışmalarına da devam ettiği bildirildi.

2016 yılında Tavşanlı Kışla Demirli’de çıkan Değirmisaz orman yangını ile 2017 yılında Domaniç Çukurca ile Emet Kabaklar orman yangınları sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonucu yanan alanlar yeniden yeşile büründü.

Yanan orman alanlarının 1 yıl içerisinde ağaçlandırıldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak çıkan yangınlar sonrası yangın söndürme çalışmaları yapıldığı sırada yeniden ağaçlandırma çalışmaları için planlarımızı yaparak aynı anda çalışmalarımıza başladık. Yangınlar esnasında bir yandan soğutma çalışmalarımız sürerken diğer yandan dozerlerimiz zarar gören alanları ağaçlandırılacak hale getirmek için çalışmalar yaptılar. Orman yangını sonrasında İşletme Müdürlüklerimiz seri şekilde üretim işi çalışmaları gerçekleştirdiler. Sonrasında çalışmalarımız yıl içinde devam etti. Bugün yeniden diktiğimiz ve ektiğimiz fidanlarla yeşile bakıyor ve yarınlara bu güzel ormanları yeniden emanet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Müdür Kayım, yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonrasında bugün sahaların yeniden yeşile büründüğünü belirtti.

Yangın zamanında yaşanan hüznün bugün mutluluğa dönüştürüldüğünü söyleyen Kayım; “ Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 350 hektar alanda, 8 milyon 869 bin 200 karaçam tohumu ve 736 bin karaçam fidanını toprakla buluşturduk. Emet ilçesi Kabaklar Köyü mevkiinde çıkan orman yangınında zarar gören 495 hektar alan 35 milyon 196 bin fidanla yeşerdi. Tavşanlı Kışla Demirli’de 231 hektar alanın kül olmasına neden olan yangın sonrası sahada gerçekleştirilen 34 Milyon 476 bin 190 adet tohum ekimi ile yeşeren fidanlar bugün boy verdi” diye konuştu.