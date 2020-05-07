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Aktüel

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" spot filmi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün Karayolları Trafik Haftası nedeniyle trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı arttırmak amacıyla hazırladığı “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” temalı spot filmi büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:11:51 -
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" spot filmi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün Karayolları Trafik Haftası nedeniyle trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı arttırmak amacıyla hazırladığı “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” temalı spot filmi büyük ilgi görüyor.


İl Emniyet Müdürlüğünce “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” sloganıyla hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan videoda çocukların birbirinden renkli “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” mesajları yer alıyor.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Bu yıl Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde kutlanan Karayolları Trafik Haftasında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve “Trafikte her yıl daha iyiye mettosunun etkin olarak kullanıldığı belirtildi.

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