Kütahya Domaniç’te kar yağışı ve tipi Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Sis ve gizli buzlanma özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolda sis ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

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