Kütahya Belediyesi itfaiye eri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) 13/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında, Belediyemizin web sayfası https://www.kutahya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Grup Binasında 09:00-17:00 saatleri arasında şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

b) Posta ve mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavın Yeri ve Zamanı;

a) Sözlü ve uygulamalı sınav 27/12/2021 tarihinde Fuatpaşa Mahallesi 12. Sokak No: 61 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09:00’da başlayacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

c) Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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