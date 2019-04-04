Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık kimdir? Alim Işık biyografisi

Kütahya'da seçim sonuçlarına göre, Kütahya'nın yeni Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Alim Işık oldu. Peki Alim Işık kimdir? Alim ışık nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitiren Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili olarak görevini sürdürmektedir. Işık'ın bilimsel alanda, 39’u uluslararası olmak üzere, toplam 145 makale ve bildiri, 12 kitap ve bunun dışında da ayrıca birçok yayını bulunuyor. İşte Alim Işık biyografisi

Prof. Dr. Alim Işık, 3 Şubat 1959’da Kütahya ili Simav ilçesine bağlı Kuşu Kasabası’nda doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Meryem’dir. İlk ve orta okulu Kuşu Kasabasında, liseyi ise Çanakkale Öğretmen Lisesinde yatılı olarak okudu.

1982 yılında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans (1984) ve doktorasını (1988) ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Tarımsal Makineleri Anabilim Dalı’nda 1991’de Doçent, 1997’de de Profesör oldu. ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde; 1997 yılına kadar sırasıyla Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi (Doçent ve Profesör) olarak görev yaptı.

1997-2000 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2000-2001 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımdımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında DPÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında tekrar Profesör oldu.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, DPÜ’de Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bilimsel alanda, 39’u uluslararası olmak üzere, toplam 145 makale ve bildiri, 12 kitap ve bunun dışında da ayrıca birçok yayını bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2004 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde MHP Kütahya Belediye Başkanı adayı oldu.

22 temmuz 2007 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, TBMM 23. Dönem MHP Kütahya Milletvekili oldu ve MHP grubu adına Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyeliği ile İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi görevlerinde bulundu.

Halen MHP Kütahya Milletvekili olarak görevini sürdürmekte olan Işık, 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı olmuştur.