Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulundan "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisi
Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulunca "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Sera AVM Sanat Galerisi alanındaki “ 40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisinin açılışını Hafız öğrenci Refik Kutlu'nun Kur'an tilavetinin ardından Kütahya İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu yaptı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İrfan Kanık, Hüseyin Hakan Durum, okul müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar sergiyi Müzik öğretmeni ve okul öğrencilerinin müzik resitali eşliğinde gezdiler.
Okul Müdürü Kazım Gündüz, hadisleri fotoğraflarla anlatıp, öğretmeyi hedefledikleri serginin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
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