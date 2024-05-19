  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Yunan gemisi vuruldu

Rusya'dan Alman bankacılık devlerine ağır darbe

Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Milli savaş uçağı KAAN ne kadar büyük? İşte diğer savaş uçaklarından farkları

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti! Şirket sahibi ünlü iş insanının son halini görenler gözlerine inanamadı

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Havadan karaya balistik süpersonik füze geliyor! İşte Yunanistan'ın uykularını kaçıracak İHA-230
Yerel Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulundan "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisi
Yerel

Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulundan "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 07:35:00 -
Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulundan "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisi

Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulunca "40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sera AVM Sanat Galerisi alanındaki “ 40 Fotoğrafta 40 Hadis" konulu fotoğraf sergisinin açılışını Hafız öğrenci Refik Kutlu'nun Kur'an tilavetinin ardından Kütahya İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu yaptı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İrfan Kanık, Hüseyin Hakan Durum, okul müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar sergiyi Müzik öğretmeni ve okul öğrencilerinin müzik resitali eşliğinde gezdiler.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, hadisleri fotoğraflarla anlatıp, öğretmeyi hedefledikleri serginin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi
Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi

Kültür - Sanat

Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi
TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi

Teknoloji

TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi

EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi başladı
EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi başladı

Kobi

EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23