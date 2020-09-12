Küstah sözleri sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan, Macron'u kafadan böyle vurdu

Avrupa Birliği'nden (AB) açık bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Macron, "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek haddini ve boyunu fazlasıyla aşan sözler sarf etmişti.

Fransız cumhurbaşkanı Macron'un küstah sözlerine Türk vatandaşları sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti.

"Tam 12'den vurdu"

İzleyenleri gülme krizine sokan montajlanmış videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde yaptığı bir mitingde vatandaşlara dağıttığı ışıklı topun yer aldığı görüntüler yarıda kesilerek, Macron'un kafasına atılan yumurtaymış gibi gösterildi.

Macron'un başına ne gelmişti?

Mizahi amaçla montajlanan görüntülerde yer alan olay ise 2017 yılında Fransa'da meydana gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etmiş ve ziyaretçilerden birinin yumurtalı saldırısına uğramıştı.