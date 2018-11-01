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Küstah Pompeo'dan tehdit gibi açıklama: Türk halkı için üzücü olur

Terör devleti ABD'nin küstah dışişleri bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması hakkında tehdit gibi açıklamada bulundu ve "Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:13
Küstah Pompeo'dan tehdit gibi açıklama: Türk halkı için üzücü olur

Tony Katz Today radyo programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" sözüyle tehdit gibi bir cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savundu.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:13
  1. NATO
  2. Pompeo
  3. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  4. Türkiye NATO

YORUM YAZ

  • talhatalha35 dk önce
    hiç boşuna umma pompeo
  • kadirkadir43 dk önce
    dünya 5 ten küçükmüş papazı verirsen daha çok şey isterler
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