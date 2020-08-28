Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!
Batı kuklası BAE medyasında Türkiye düşmanı küstah bir karikatür yayınlandı. Karikatürde, Türkiye'nin Yunan karasularını ihlal ettiği iddia edildi.
Dünya kamuoyu bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Türkiye'nin Yunanistan'a karşı Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor.
Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerinin desteğini arkasına alan Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışmasına karşılık Ankara, uluslararası alanda haklılığını yüksek sesle haykırıyor.
Faaliyetlerine sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bulunduğu alan için 1 Eylül'e kadar yeni Navtex ilan edildi.
BAE'den Türkiye düşmanı karikatür
Yunanistan provokasyonlarına devam ederken destekçileri de Türkiye düşmanlığını devam ettiriyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İngilizce yayın yapan gazetesi The National, küstah bir karikatüre imza attı.
Karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i çizimi yer aldığı görülüyor. Sözde çizimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, elinde keşif anlamına gelen "Exploration" yazılı gazete yer alırken Türkiye'nin, Yunan karasularında sismik araştırmalar yaptığı imasında bulunuluyor.
ABD'li profesörden küstah paylaşım
Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke de karikatürü paylaşarak Türkiye'ye yönelik kinin gözler önüne serdi. Hanke, Erdoğan'ın Akdeniz'de "provokasyon" yaptığını öne sürdü.