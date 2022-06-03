Küstah açıklama geldi: Türk SİHA'larını düşürün

Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla gündeme gelen aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yaptığını söyledi.

Yunanistan, Türkiye'nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor.

Başta Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan’da bu kez de Meclis'te itiraf gibi sözler sarf edildi.

Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve Yunan Çözümü partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi.

"Erdoğan krizleri fırsata çeviriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir "Süper Güç" olduğunu belirterek, "Biz buna dur demeliyiz" diye konuştu.

"Ek vergi koymalıyız"

Yunan vekil, "Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"SİHA'ları düşürün"

Yunan vekil Velopoulos, Ege Denizi'nde uçan Türk SİHA'larının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Velopoulos, "Biz Türklere karşı üstünlük kurmak için ABD'ye tüm Yunanistan'da üs kurma izni verdik" sözlerini kullanırken, "Ama Türkler SİHA'larıyla o üslerin üzerinde uçtu" diye devam etti.

"Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz"

ABD'nin Türkiye'nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, "Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'in dibine kadar gemilerini gönderiyor" diye konuştu.