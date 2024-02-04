Kuşpalazı (Difteri) nedir? Ölümcül hastalığa karşı korunabilirsiniz: uyku, kalp sağlığını tehdit eden hastalık

Kuşpalazı, boğaz ve burun mukozasını etkileyen, solunum yolu tıkanıklığına ve kalp, böbrek, sinir sistemi hasarına yol açabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2019 yılında 16.651 difteri vakası ve 1.887 ölüm bildirilmiştir. Difteri hastalığına karşı en etkili koruma yöntemi aşıdır. Peki difteri nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte difteri hakkında bilmeniz gerekenler.

Difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bakteri, boğazda gri doku birikmesine neden olan bir toksin salgılar ve bu da yutma ve nefes alma sorunlarına yol açar. Sıcak iklimlerde, difteri hastası olan bir kişide iyileşmeyen ve gri dokuyla kaplanabilen cilt yaraları da gelişebilir. Bu tür difteri (kutanöz difteri olarak adlandırılır) bazen insanlar kalabalık ve sağlıksız koşullarda yaşadığında da görülür.

Difteri, temas ve hava yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. Enfekte bir kişinin hapşırma, öksürme veya tükürme yoluyla yaydığı damlacıklar veya üzerinde bakteri bulunan bir şeye dokunmak, hastalığın başkalarına geçmesine neden olabilir. Enfekte kişide, belirtiler ortadan kalksa dahi, bakterinin vücuda alınmasından sonra altı haftaya kadar bulaşma devam edebilir.

Difterinin en yaygın belirtileri şunlardır:

Boğaz ve bademciklerdeki gri beyaz membran görüntüsü

Boğaz ağrısı ve yutkunmada güçlük

Ateş, titreme, halsizlik

Nefes almada zorluk ve hırıltı

Lenf bezlerinde şişme ve boyunda kalınlaşma

Kalp ritminde bozukluk, kan basıncında düşüş, bayılma

Sinir sistemi hasarı sonucu felç, yüzde uyuşma, göz kapağında düşme, ses kısıklığı

Difteri tedavisi için iki yöntem vardır.

Antitoksin: Antitoksin, aynı zamanda anti-difteritik serum olarak da bilinir. Bakterilerin ürettiği toksinin vücuda zarar vermesini önlemek için kullanılır. Bu tedavi yöntemi çoğunlukla solunum yolu difterisi için tercih edilir, deri difterisinde ise nadiren kullanılır.

Antibiyotik: Antibiyotik, bakteriyi öldürmek ve enfeksiyonu durdurmak için verilir. Genellikle penisilin veya eritromisin gibi ilaçlar kullanılır. Antibiyotik tedavisi sırasında hastaların bol su içmesi ve dinlenmesi önerilir.

Difteri hastalığına karşı en etkili koruma yöntemi aşıdır. Difteri aşısı, bebeklik çağında 5’li karma aşı olarak bilinen ve bebeğin 2, 4, 6 ve 18. aylarında yapılan aşıdır. Daha sonra ise ilköğretim birinci sınıfta 4’lü karma aşı ve yine 8. sınıfta ise tetanoz difteri aşısı olarak uygulanır. Aşı ile korunmayan ve enfekte bir kişiyle yakın temasta bulunan herkes difteriye yakalanabilir. Difteri aşısı, hastalığın önlenmesinde %97 oranında etkilidir.

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Difteri, önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen hala dünyanın birçok bölgesinde insan hayatını tehdit etmektedir. Bu nedenle, aşı takvimine uyulması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve şüpheli belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması önemlidir.