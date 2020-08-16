Kuşların ve sürüngenlerin insanlarla aynı gözyaşına sahip olduğu tespit edildi

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma sonucu, kuşların ve sürüngenlerin gözyaşlarının insan gözyaşlarıyla neredeyse aynı olduğu tespit edildi.

Çalışma kapsamında, Brezilya'da içlerinde papağanlar, şahinler, baykuşlar, kaplumbağalar ve su kaplumbağaları gibi canlıların da bulunduğu çeşitli sürüngen, kuş ve memeli türlerine ait gözyaşı örnekleri toplandı. Örnekler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucu insanların, kuşların ve sürüngenlerin gözyaşları arasında ciddi bir benzerlik keşfedildi.

Dünyaca ünlü Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayınlanan çalışmanın, veterinerlere yeni ilaçlar ve yeni tedaviler için umut olması hedefleniyor.