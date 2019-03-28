0553 313 94 23

‘Kuşlar’ ODÜ’de sahnelendi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından MÖ 456-MÖ 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarı olan Aristophanes tarafından yazılan “Kuşlar” adlı oyun sahnelendi.

28 Mart 2019 Perşembe 19:43
‘Kuşlar’ ODÜ’de sahnelendi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından MÖ 456-MÖ 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarı olan Aristophanes tarafından yazılan “Kuşlar” adlı oyun sahnelendi.


Oyun öncesinde Kübalı yönetmen, oyun yazarı, tiyatro eğitimcisi ve akademisyen Carlos Celdran’ın kaleme aldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisi okundu. Tiyatro Bölümü öğrencilerinin dört yıl boyunca aldıkları rol, oyunculuk, sahne, reji, dramaturji, diksiyon, makyaj, sahne uygulaması gibi eğitimlerin uygulaması niteliğinde olan, çoğunlukla üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yer aldığı oyunda diğer sınıflar da teknik destek verdi.


Tiyatro Bölümü mezuniyet oyunu kapsamında sahnelenen ve fantastik bir komedya olan “Kuşlar” oyunu yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Aristophanes tarafından yazıldı.Keyfi uygulamalardan, savaşlardan, adaletsizlikten bıkan Atinalı iki yurttaşın kendilerine yeni bir yer araması ve kuşların insanları yöneteceği bir kent düşleyerek bu ütopyanın peşine düşmesi ile başlayan oyunun yönetmenliğini Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğr. Gör. Erdal Karakurt yaptı.


Oyun sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Öğr. Gör. Erdal Karakurt’a çiçek ve plaket takdim etti.


Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:43
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'ndan Brexit oylamasına izin
    1. İngiltere'de Avam Kamarası..
    2. Üzerine vinç devrilen işçi ağır..
    3. Suudi Arabistan'da tutuklu 3 kadın..
    4. ABD'nin Irak'a desteği sürecek
    5. AK Parti'nin Çubuk mitingi
    6. "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin..
    7. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    8. Tarihi keşif! Dünyadakilere göre çok..
    9. Etiyopya Başbakanından başkent..
    10. Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    11. BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya..
    12. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki..
    13. Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu..
    14. Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta..
    15. Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı..
    16. Fenerbahçe hazırlık maçında..
    17. AK Parti'nin Elmadağ mitingi
    18. İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar..
    19. "Çok çalıştım ve sabrettim"
    20. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör..
    21. Lübnan'da Filistinli tutuklulara..
    22. "Gece gündüz bu millete borcumuzu..
    23. Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle..
    24. İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin..
    25. Darbe sanığı yarbaydan "Genelkurmay'da..
    26. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    27. Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri..
    28. "Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını..
    29. Venezuela'da hareketli anlar! Maduro..
    30. Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu