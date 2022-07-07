Kuşkusuz evin en zor alanı banyo temizliği ve klozet! Sifon suyunun içine sirke ve karbonat katın

Kuşkusuz evin en zor alanı banyo temizliği ve klozet! Ancak size çok şaşırtıcı bir temizlik bir temizlik püf noktasıyla geldik. Klozeti çok basit bir yöntemle her zaman temiz tutabilirsiniz. İşte daha önce duymadığınız püf noktası.

Marketlerden aldığımız temizlik ürünlerinin sağlığımızı tehdit ettiğinden şüphe duyarız. Bu yüzden ev temizliğinde kimyasal maddelerden kaçanların bildiği ortak bir temizlik ürünü var.

HARİKA ÜRÜN: SİRKE

Sirke, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan doğal bir temizlik ürünü. Bu yüzden ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olur. Mutfağı temizlerken ya da yerleri silerken kullanılan sirke, elbette tuvalet temizliğinde de kullanılabilir. Sirke, klozette biriken hastalığa sebep olabilecek bakterileri yok eder. Kireç kalıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Buharlaştığında ortama güzel bir koku yayılmasını da sağlar.

Sifon suyunun içerisine dökeceğiniz sirke ile klozetinizi fırçalama derdinden kurtulabilirsiniz. Sifonu birkaç kez çektikten sonra klozetin beyazladığını göreceksiniz. Sürekli sirke dökmek ise sizi fırçalama zahmetinden tamamen kurtarır.

Sirkeyi yalnızca sifondaki suya dökmek klozetin içerisini temizler. Ancak klozet kapağına sprey ile sirke sıkabilirsiniz. Sirkeyi sıktıktan sonra kapağı kapatarak sifonu çekebilir ve bu yolla kapağı da temizlemiş olursunuz.

DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ: KARBONAT

Sirkenin yanında ev temizliğinde en çok kullanılan bir diğer madde ise karbonat. Temizliğin her alanında kullanılması mümkün olan doğal bir temizlik ürünü.

Sirke ile yapabileceğiniz bir başka etkili yöntem ise karbonatı karıştırmak olur. Sifon suyuna sirke ile birlikte bir kaşık karbonat karıştırabilirsiniz. Bu karışım fokurdayarak asit etkisi gösterir. Klozetinizin içerisinde bulunan kirlerin daha hızlı çözülmesini sağlar. Bu karışımı daha etkili hale getirmek istiyorsanız sifon kabinine sıcak su dökebilirsiniz. Sıcak su döktükten sonra çekeceğiniz sifon klozetinizin pırıl pırıl olmasını sağlar.

Her ay bir kez sifon suyunuza karbonat atmalısınız. Sifonda bulunan karbonatlı suyu bir gece boyunca kullanmadan bekletmelisiniz. Ertesi gün birkaç kez sifonu çekmek, sizi kalıcı kirlerden kurtarır.

KLOZETİN KÖTÜ KOKUSUNDAN KURTULUN

Klozetin kötü kokularından da kurtulmanız mümkün. Sifon suyuna ekleyeceğiniz lavanta yağı her sifon çekişinizde tuvaletinize güzel bir koku yayılmasını sağlar.