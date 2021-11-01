Kuşkonmaz nedir, nasıl pişirilir? Kuşkonmazın faydaları

Kuşkonmaz, sebze olarak yenen ve süs amacıyla yetiştirilen çeşitli bitki türlerini kapsayan bitki cinsi. Hepsi de Asparagaceae familyasının cinsinde yer alan bu türlerin yabanilerine dünyanın ılıman bölgelerinde sıkça rastlanır. Bahar aylarında toplanan ve hem taze olarak hem de kurutularak kullanılan kuşkonmaz sebzesinin kökü, gövdesi ve tomurcukları farklı şekillerde değerlendirilir. Genellikle yemeklerde gövdesi kullanılan sebze, tomurcuklu kafa kısmından başlayarak kök kısmına doğru kalınlaşan bir formdadır. Üzerinde diken görünümünde tomurcukları vardır ve sebze iki farklı temizlenme sürecinden geçirilir.

Kuşkonmaz Faydaları Nelerdir?

A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan kuşkonmaz, karaciğeri toksinlere karşı koruyucu görev üstlenir.

Özellikle karaciğer şişmeleri ve sarılıkta iyileştirici etkilere sahip olur.

Alkali seviyesi yüksek bir sebze olduğu için kan asidinin azalmasına yardımcı olur ve kanı temizleme özelliği taşır.

Zengin bitkisel mineraller içeren yapısı ile bağırsaklardaki zararlı bakterileri azaltmaya destek olur ve düşük miktarda sodyum içeren yapısı ile doğal idrar söktürücü olarak kullanılır.

Özellikle sindirim sistemini rahatlatan yapısı ile hazımsızlık ve şişkinlik durumlarına karşı faydalı olduğu görülür.

Kuşkonmaz besin değeri açısından folik asit içeren yapısı ile öne çıkar ve kalp sağlığını koruyucu özellik taşır. Bilhassa bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kalbi güçlendirdiği bilinir.

Malzemeler:

8 dal kuşkonmaz

10 adet yumurta

1 su bardağı kaşar rendesi

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Kuşkonmazları yukarıda belirtildiği şekilde ayıklayıp doğrayın. Kaynamış suda 4-5 dakika haşladığınız kuşkonmazları soğuk suya alın. Yumurtaları tuz, karabiber ve kaşar rendesiyle çırpın. Kuşkonmazları da yumurtaya ekleyip karıştırın. Fırın kabını ya da döküm tavayı tereyağıyla güzelce yağlayıp malzemeyi kaba aktarın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra omleti fırına verin. 20 dakika sonra çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...