Kuşdili Festivali’nin tarihi belli oldu

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyü halkı tarafından yüzyıllardır bölgeye özgü ıslıkla haberleşmekte kullanılan ‘Islık Dili’ için düzenlenen festival, 20 Temmuz’da Giresun Cumhuriyet Meydan’ında başlayıp 21 Temmuz’da ise Kuşköy Köyü’nde devam edeceği bildirildi.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada ”Islık Dili Giresun, Bölgemiz ve Türkiye’miz için kaybedilmemesi gereken önemli bir kültürel değerdir. Ülkemizin somut olmayan kültürel mirası olan, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Islık Dilinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, her sene etkinlikler organize ediyoruz. Bu sene 22’incisini düzenleyeceğimiz Islık Dili Festivali’ni 20 Temmuz’da Giresun Cumhuriyet Meydan’ında; 21 Temmuz’da da Kuşköy Köyü’nde düzenleyeceğiz” dedi.