Kuşburnu yağının faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Kuşburnu yağı, kuşburnu bitkisinin çekirdeklerinden oldukça zahmetli bir şekilde elde edilen yağdır. Kuşburnu yağı, soğuk pres yöntemiyle çıkarılır. Çekirdeğin sert oluşu hem yağın elde edilmesini zorlaştırır hem de çok az yağ üretilmesine sebep olur. Bu da kuşburnu yağının fiyatını kabartır. Yani ucuz bulduğunuz yağı almamanızı tavsiye ediyoruz.Ucuz yağlar saf olmayabilir. Kuşburnu yağını alırken saf olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.

Kuşburnu yağı, Omega 3, Omega 6, retinol, C vitamini, E vitamini ve A vitamini içerir. Pek çok sağlık faydası bulunan kuşburnu yağı, özellikle cilt üzerinde çok önemli olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu etkisi nedeniyle günlük hayatımızda kullandığımız birçok kozmetik ürününün içeriğinde de kuşburnu yağı bulunur.

Kuşburnu yağı koklandığında tatlı ekşi ve meyvemsi bir kokuya sahiptir. Oda sıcaklığında sıvı şekilde bulunan yağ yaklaşık % 29,3 oranında yağ asidine sahiptir ve yaklaşık olarak 100 ml kuşburnu yağının içerisinde 47 mg α- ve β-Toçopherol bulunmaktadır. Yağın yoğunluğu 15 °C 0,9270 kg/l ölçülmüştür. Ölçülen bu değer ile yoğun bir yağ olduğu söylenebilir. Kuşburnunun çekirdek yağının içinde en çok bulunan yağ asitleri, linoleik asit (%50), araşidik asit (%20) ve oleik asittir (%19).

KUŞBURNU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

* Kuru ciltleri nemlendirir;

Kuşburnunun zengin oranda E vitamini içerdiğini söylemiştik. İçeriğindeki bu E vitamini cildin nem oranının korunmasında ve kuru ciltlerin yeniden nemlendirilmesinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar.

* Kırışıklıklara karşı koruyucu özelliktedir;

Kuşburnu yağı, ciltte yaşlanma ile oluşan çizgilerin derinleşmesini önleyerek cildi sıkılaştırır. Bu özelliği ile aynı zamanda sarkma ve kırışıklık sorunlarına karşı savaşır.

* Hücrelerin yenilenmesini sağlar;Kuşburnu yağı hücre yenilenmesi üzerinde sunduğu aktif etkiler ciltteki cansız hücrelerin yeniden canlı hale getirilmesini sağlar ve bu sayede düzenli kullanımı sonucu cilt daha sağlıklı ve parlak görünür.

* Mikroplara karşı koruyucu etkileri vardır;Kuşburnu yağının cilt üzerindeki bir diğer önemli etkisi de ciltteki mikroplara karşı savaşması ve soğuk aylarda cildi soğuklara karşı korumasıdır.

* Egzama ve akne lekelerinin gitmesine yardımcı olur;Kuşburnu yağında ki temel yağlar, egzama ve aknelerden kaynaklanan izlerin ortadan kalkmasını sağlarlar çünkü cilt yenilenmesi hızlandırır. Bu temel yağlar, cildin esnekliğini ve geçirgenliğini arttırarak kendini tamir etmesini kolaylaştırırlar. A vitamini bu noktada da ciddi bir görev üstlenmektedir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir;

Kuşburnu yağı güçlü bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun ihtiyacı olan değerleri sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

* Menisküs'ü azaltmaya yardımcıdır;Menisküs rahatsızlığına sahip olanlar, her gün bir fincan kuşburnu çayı içerek çare bulabilirler. Arthritis Research adlı yayın organında, kuşburnu çayı içenlerin menisküs hususunda içmeyenlere oranla daha fazla yol kat ettikleri belirtilmektedir.

* Saç bakımında önemli rol oynar;

Cilt üzerinde olduğu kadar saçlar üzerinde de etkisi görülmüştür. Kuru saçların yeniden canlanmasında ve kuruluğunun azalmasında kullanılmaktadır. Kremlerinizde olduğu gibi kuşburnu yağını şampuanlarınızın içerisinde de güvenle kullanabilirsiniz. Kuşburnu yağının saç diplerinde oluşan kepek problemlerinin önüne geçilmesinde de kullanıldığı bilinmektedir. Çok ileri derecede kepek problemlerine sahip olunması durumunda maske şeklinde saça uygulanması önerilmektedir. Bu durumda saç dipleri ile birlikte bütün saça sürülen kuşburnu yağının 30 dakika bekledikten sonra yıkanarak temizlenmesi gerekir.

*Güçlü bir antioksidandır.

* İdrar yolları enfeksiyonlarının önüne geçer.

* Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

* Baş ağrısını geçirmeye yardımcıdır.

* İyi bir antidepresandır.

KUŞBURNU YAĞININ CİLDE FAYDALARI

* Cildin nem ve su dengesini korumasına yardım eder.

* Cildin pigment üretimine yardımcı olur.

* Cildin genç kalmasını sağlar.

* Güneş lekelerini giderir.

* Yüzdeki ince çizgileri, kaz ayaklarını, dudak etrafındaki izlerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca mevcut izlerin de derinleşmesini önler. Bu sayede, cildin deforme bir görüntü alması engellenir.

* İçerisinde bulunan E vitamini sayesinde iyi bir nemlendirici olarak düşünülür. Kronik kuruluğun önüne geçer.

* Cildin canlı görünmesine katkı sağlar.

* Sedef egzama gibi deri hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

* İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 sayesinde onarıcı etki göstererek, ciltteki çatlakların ve kadınların baş düşmanı selülitlerin yok olmasını sağlar.

* Doğum sonucu oluşan çatlakları yok etmeye faydalıdır.

* Gözaltlarında meydana gelen, stres, yorgunluk ve benzeri sebeplerden ortaya çıkan morlukların ortadan kalkmasına yardım eder.

* Yapılan makyajın kalıcı olmasına yardım eder. Bu anlamda, makyaj öncesi cilde sürülerek bazik işlevi görebilir.

* Tırnak bakımında fayda sağlar. Tırnakların güçlenmesine yardım ederek kırılmalarının önüne geçer. Daha parlak ve canlı görünmelerine katkı sağlar.

KUŞBURNU YAĞININ SAÇA FAYDALARI

* Saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar.

* Saç derisinde meydana gelen rahatsızlıkların önüne geçer.

* Saç dökülmelerine engel olur.

* Saçın nem dengesini korumasına yardımcı olur.

* Saçların yenilenmesine yardımcıdır.

* Saç için iyi bir nemlendirici ve doğal bir yumuşatıcıdır.

* Saçlar da oluşan kepek oluşumunu engeller.

* Saç derisi üzerindeki kan dolaşımını hızlandırır.

KUŞBURNU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuşburnu yağı, kullanım açısından çok kolay kullanılan bir yağdır. Cilt tarafından çok hızlı bir şekilde emilir ve kötü kokuya neden olmaz.

Aktarlardan aldığınız kuşburnu yağını düzenli şekilde kullandığınız kremlerinizin içerisine eklediğinizde hem ciltte oluşacak mikroplara karşı bir koruyucu hem de ölü hücrelerin canlandırılması için bir aktifleştirici içerik elde etmiş olursunuz.

Aynı zamanda kuşburnu yağının sade olarak kullanılması da mümkündür. Bu durumda yağın krem şeklinde masaj yaparak cilde uygulanması gerekir.

Yapacağınız makyajın kalıcılığını arttırmak ve uzun süre kalmasını sağlamak için makyaj yapmadan önce cildinize kuşburnu yağı ile masaj yapmanız önerilmektedir.

Kuşburnu yağı sadece yüzde değil aynı zamanda el, yüz, ayak, bacak, kol ve göğüs gibi vücudunuzun bütün bölgelerinde güvenle kullanabilirsiniz. Kuşburnu yağı birçok güzellik salonunda aroma terapi yağları içerisinde kullanılmaktadır.

KUŞBURNU YAĞININ YAN ETKİLERİ

Kuşburnu yağı, diğer bütün bitkisel yağlar gibi alerji açabilecek yağlardandır. Bu nedenle kullanmadan önce küçük bir test yaparak kuşburnu yağına karşı alerjiniz olup olmadığını görebilirsiniz. Bu testi yapmadan kuşburnu yağını cildinize sürmeniz cildiniz daha hassas hale getirebilir. Alerjik bir durum olmadığı takdirde kuşburnu yağının herhangi bir başka yan etkisi yoktur ve daha önce de söylediğimiz gibi bütün vücutta güvenle kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise kuşburnu yağının cilde günde sadece bir kez kullanılması gereğidir.

yasemin.com'un haberine göre...