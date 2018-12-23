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Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları

Kuşburnu yağı, kuşburnu bitkisinin çiçeklerinden ve çekirdeğinden çıkarılarak üretilir.İçerisinde bulunan besleyici vitaminler, esansiyel yağ asitleri ve fenoller sayesinde cildi besler ve kusursuz bir görünüm sağlar.İşte kuşburnu yağının az bilinen faydaları...

23 Aralık 2018 Pazar 15:41
Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları

CİLTTEKİ İZLERİ YOK EDER

A, B ve C vitaminleri nedeniyle kuşburnu yağınınrejeneratif ve antimikrobiyal etkisi vardır . Bu nedenle, bu yağ  ciltteki yanıkları ve akneyi azaltmak için kullanılabilir. Yağı avucunuzda ısıtın ve yağ tamamen emilinceye kadar cildinize nazikçe masaj yapın. Bu işlemi sabah ve akşam saatlerinde yatmada önce deneyin. 

KIRIŞIKLIKLARA İYİ GELİR

Yağlar , cildin esnekliğini  destekleyen kollajen sentezini uyaran tokoferol ve karoten içerir . Böylece kuşburnu yağıda kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır ve cildinizi yumuşatır. C vitamini nedeniyle, kan akışını artırmaya ve cilt hücrelerinin artmasına yardımcı olur. Bunun için bir çorba kaşığı kuşburnu ve 2 damla portakal esansiyel yağını karıştırın. 20-30 dakika boyunca cildinize masaj yaparak uygulayın ve ılık su ile durulayın.

KUŞBURNU YAĞI CİLTTEKİ ALT DERİYİ NEMLENDİRİR

Kuşburnu yağı epidermisin kurumasını giderir. Yağ asitleri (palmitik, oleik, miristik, linolenik) içerdiğinden, cildi dış olumsuz etkilerden korur ve cilt hücrelerinin içindeki nemi tutar. İçerisinde bulunan B vitami ile cildi nemlendirir . Kuru ve olgunlaşmış cildi nemlendirmek  için kuşburnu yağını her gün saf formda veya nemlendirici bir kremle birlikte uygulayabilirsiniz.

CİLDİN PUL PUL DÖKÜLMESİNİ ENGELLER 

Kuşburnu yağını saf biçimde uygulayarak yüz yıkama jeli olarak da kullanabilirsiniz. Bunun dışında bir peeling hazırlayarak cildinizi ölü deri hücrelerinden arındırabilirsiniz. 

CİLDİNİZİ SIKILAŞTIRIR 

Cildinizin yeniden elastikiyetini kazanmasını veya sarkmasını önlemek istiyorsanız, yatmadan önce kuşburnu yağı kullanın. Saf formda uygulayın ya da yüz kreminizle karıştırın.

CİLT TONU RENGİNİ EŞİTLER 

Cildinizde herhangi bir kırmızı leke varsa kuşburnu yağı ile cildinizdeki renk eşitsizliklerini giderebilirsiniz. Kuşburnu  yağı, içerisinde B vitamini ve K vitamini sayesinde tahrişi ortadan kaldırmaya yardımcı olurken, cildi iyileştirir ve pigmentasyonu ortadan kaldırır. 

CİLDİNİZİ AYDINLATIR VE GÖZENEKLERİNİZİ SIKILAŞTIRIR

Kuşburnu yağı K vitamini içerir. Bu yüzden gözeneklerinizi sıkılaştırabilir ve cildinizi parlatır. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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