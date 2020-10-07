Kuşburnu reçeli püf noktası | Kuşburnu içerdiği vitamin ve minarellerle sağlık için son derece faydalı. Bu lezzetli meyveyi genellikle çay olarak tüketiyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde bu şifa kaynağı meyvenin reçelini de yapıyorlar. Peki, kuşburnu reçeli nasıl yapılır?

Kuşburnu reçeli tarifi

Malzemeler:

1 kilo taze kuşburnu

1 kilo şeker

Su

Yarım limonun suyu

Kuşburnu reçeli nasıl yapılır?

Bir kilo taze kuşburnunu ortadan ikiye kesip çekirdeğini çıkarın.

Ardından kuşburnu meyvelerini güzelce yıkayın.

Dondurulmuş kuşburnu kullanacaksanız; onlar temizlenmiş olduğu için sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.

Kuşburnunu ocağa alın ve içerisine bir bardak kadar su koyup kaynamaya bırakın.

20-25 dakika kuşburnu meyvelerini haşladıktan sonra suyunu süzün.

Süzdüğünüz kuşburnunu, şekeri ve limon suyunu tencereye alın.

Orta ateşte reçeli 10-15 dakika kaynatın.

Ardından altını kısın.

Reçel arzu ettiğiniz kıvama gelince altını kapatın.

Sterilize ettiğiniz kavanozlara reçelleri bölüştürün ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Afiyet olsun.