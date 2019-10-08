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Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır? Kuşburnu marmeladı yapılışı

Kış mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden olan kuşburnu oldukça şifalı bir yiyecek. Hem marmeladı hem de pekmezi yapılarak oldukça lezzetli hale gelen kuşburnu soğuk havalarda tercih ediliyor. Peki, kış hazırlıkları yapanlar için Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır? İşte Kuşburnu marmeladıyapılışı

08 Ekim 2019 Salı 18:20
Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır? Kuşburnu marmeladı yapılışı

Kış mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden olan kuşburnu oldukça şifalı bir yiyecek. Hem marmeladı hem de pekmezi yapılarak oldukça lezzetli hale gelen kuşburnu soğuk havalarda tercih ediliyor. Peki, kış hazırlıkları yapanlar için Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır? İşte Kuşburnu marmeladı yapılışı

Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır?

Kuşburnu marmelatının en pratik yöntemlerinden biri aşağıdaki tariftir. Doğal ve içine herhangi bir yabancı madde katmadan direk olarak marmelatı kullanmak üzere kavanozlara kapatabilirsiniz.

Kuşburnu meyvelerini güzel bir şekilde yıkayıp temizleyiniz.

6 saat kadar su dolu kapta kaynatınız.

Posasını suyundan ayıracak şekilde süzünüz.

Süzdüğünüz ve kalan posayı, yaklaşık 2 saat daha tekrar ateşe koyarak kaynatınız.

Şeker ilavesini istediğiniz ölçüde tadarak yapıp, kavanozlara alıp, kapatınız.

Kuşburnu marmeladı faydaları

Kış aylarında pekmez, kuşburnu marmeladı gibi ürünlerin tercih edildiği, C vitamini bulunan kuşburnunun soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edildi. Kuşburnunun sağladığı faydalar şöyle:

"Solunum enfeksiyonlarına iyi geliyor, aynı zamanda vücutta dirilik sağlıyor. 100 gram kuşburnunda 2 kilogram portakala eşdeğer C vitamini var. Aynı zamanda etkin bir kan temizleyicisi. Mide kramplarına ve sindirim sistemi zorluklarına karşı da oldukça faydalı bir besin."

Pekmezin ise yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olduğu, özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük kısmını karşıladığı vurgulandı. Pekmezin faydaları ise şöyle:

"1 kg üzüm veya 200 gram pekmez, kalori açısından bin 150 gram süte, 300 gram ekmeğe veya 350 gram ete eşdeğer. Özellikle üzüm pekmezinin içinde doğal olarak bulunan glikoz ve früktoz, vücutta hemen emilerek kana karışır ve metabolizmada enerjiye dönüşür. Sabahları içilecek iki yemek kaşığı pekmez, herkes için çok değerli ve çok önemli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve 58 kcsal enerji ihtiyacını karşılayacaktır."

Havalardaki ani soğumayla birlikte soğuk algınlığına bağlı enfeksiyonların sayısı artarken, bu havalarda vücudun sıcaklık dengesini korumak için pekmez ve kuşburnu marmeladı tüketilmesi tavsiye edilir.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 18:20
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